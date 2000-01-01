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Клавиатура для Windows может получить новую кнопку 19.06 23:00   MIGnews.com

На клавиатуре для Windows может появиться новая кнопка

Современная клавиатура для ПК с Windows не менялась уже очень и очень давно. Если не говорить о дополнительных клавишах, размерах тех или иных кнопок и расположении ряда блоков клавиш, все клавиатуры условно одинаковые.

Но Microsoft, похоже, решила немного обновить современный вид клавиатуры, пусть и совсем незначительно. Компания рассматривает возможность добавления к клавиатуре кнопки для работы с приложением Office. Это будет одна единственная кнопка, которая, видимо, может заменить правую кнопку Windows.

Как она будет работать, пока неясно, но Microsoft запустила опрос относительно того, стоит ли это делать. Понятно, что компания не будет опираться исключительно на результаты опроса, но сам факт его появления говорит о том, что Microsoft серьезно думает над добавлением новой кнопки.

Пакет Office действительно очень популярен, а правой кнопкой Windows пользуются немногие, так что идея Microsoft имеет смысл.


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