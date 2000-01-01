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90% мобильных приложений оказались уязвимыми 20.06 00:33   MIGnews.com

90% мобильных приложений оказались уязвимыми

Большинство мобильных приложений (89%) уязвимо для удаленных хакерских атак, утверждают специалисты компании Positive Technologies.

По данным аналитиков, уязвимости высокого уровня риска обнаружены в 38% мобильных приложений для iOS и в 43% – для Android. Отмечается, что большая часть недостатков появляется в приложениях еще на этапе их проектирования. Это приводит к утечке данных, которая чревата потерей денежных средств. При этом самые опасные приложения действуют незаметно для пользователя.

Эксперты подчеркнули, что способы хищения данных очень разнообразны: вирусное программное обеспечение может отслеживать манипуляции владельца гаджета с клавиатурой или делать снимки экрана. В результате смартфон, который заражен вредоносной программой, становится «мобильным шпионом». Он может перехватывать и отправлять SMS, активировать видеозапись, делать скриншоты экрана, копировать контакты, фотографии и сохраненные документы, предупредили эксперты. Они отметили, что часто злоумышленники разрабатывают опасное приложение и выдают его за полезный сервис.

Поэтому нужно проверить, стоит ли на вашем смартфоне антивирус и немедленно установить его в случае если такового нет. Конечно же если вам дорога личная информация.


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