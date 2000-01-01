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Маски `научат` выявлять коронавирус | Фото:20.05 07:10   MIGnews.com

Маски "научатся" распознавать коронавирус

Исследователи Массачусетского технологического института (MIT) и Гарварда работают над созданием оригинальных масок, которые смогут сигнализировать о заражении смертоносным китайским коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает издание Business Insider.

В частности, ученые из лаборатории биоинженерии MIT начали разрабатывать сенсоры для выявления вируса Эболы в 2014 году. Группа исследователей и их коллеги из Гарварда опубликовали свое исследование два года спустя. К этому моменту они уже адаптировали технологию для обнаружения вируса Зика.

В последние несколько недель эксперты тестировали технологию на способность обнаружения коронавируса в слюне людей. Сенсоры, которые предполагается встраивать в маски, будут давать флуоресцентный сигнал, если у человека COVID-19. А сработает сенсор в тот момент, когда зараженный будет кашлять, чихать или просто дышать.

Устройство, разработанное лабораторией для обнаружения вируса Зика, показывает результат через два-три часа. Что примечательно, в 2016 году ученые оценивали стоимость сенсора в $20.


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