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Китай: лекарство от COVID-19 будет готово ко второй волне | Фото:20.05 03:44   MIGnews.com

Китай: лекарство от COVID-19 будет готово ко второй волне

Китайская лаборатория в Пекинском университете разрабатывает лекарство, чтобы остановить пандемию смертоносного коронавируса COVID-19.

По мнению исследователей, лекарство может не только сократить время выздоровления инфицированных, но и обеспечить кратковременный иммунитет от вируса.

Директор Пекинского инновационного центра геномов при университете Сунни Се заявил, что препарат успешно применяется на стадии тестирования на животных.

"Когда мы вводили нейтрализующие антитела инфицированным мышам, через пять дней вирусная нагрузка снижалась в 2500 раз. Это означает, что наш потенциальный препарат имеет терапевтический эффект", — сообщил Се.

В препарате используются нейтрализующие антитела, которые вырабатываются иммунной системой человека для предотвращения заражения вирусом клеток. Препарат должен быть готов к применению, как ожидается, в этом году и ко времени потенциальной второй волне.

"Надежда состоит в том, что эти нейтрализованные антитела могут стать специализированным лекарством, которое остановит пандемию", – констатировал Сунни Се.


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