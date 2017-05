20.05 02:38 MIGnews.com

Тихий океан очистят по проекту 22-летнего голландца

Стартап The Ocean Cleanup установит устройства, которые будут поглощать океанический мусор. “Очистка океана” будет происходить в районе так называемого Большого тихоокеанского мусорного пятна (скопление пластикового и другого мусора в северной части Тихого океана – ред.), сообщает издание Motherboard.Предполагается, что благодаря новому открытию что для сбора мусора не потребуется вмешательство человека.Вталкивать мусор в плавучие боны (заграждения) будет океаническое течение, а по ним отходы будут поступать в накопительный резервуар. Очистка устройства будет осуществляется с помощью кораблей каждый месяц. Длиной боны будут около километра.Идея принадлежит голландскому эко-предпринимателю Бояну Слату. Подросток запустил The Ocean Cleanup в возрасте 19 лет. Компания планирует извлекать прибыль из сбора мусора, изготавливая из собранного сырья собственную продукцию - например, солнцезащитные очки.Свою первую конструкцию по сбору мусора The Ocean Cleanup планирует установить уже в 2018 году.