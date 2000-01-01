Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Тихий океан очистят по проекту 22-летнего голландца | Фото: Thinkstock20.05 02:38   MIGnews.com

Тихий океан очистят по проекту 22-летнего голландца

Стартап The Ocean Cleanup установит устройства, которые будут поглощать океанический мусор. “Очистка океана” будет происходить в районе так называемого Большого тихоокеанского мусорного пятна (скопление пластикового и другого мусора в северной части Тихого океана – ред.), сообщает издание Motherboard.

Предполагается, что благодаря новому открытию что для сбора мусора не потребуется вмешательство человека.

Вталкивать мусор в плавучие боны (заграждения) будет океаническое течение, а по ним отходы будут поступать в накопительный резервуар. Очистка устройства будет осуществляется с помощью кораблей каждый месяц. Длиной боны будут около километра.

Идея принадлежит голландскому эко-предпринимателю Бояну Слату. Подросток запустил The Ocean Cleanup в возрасте 19 лет. Компания планирует извлекать прибыль из сбора мусора, изготавливая из собранного сырья собственную продукцию - например, солнцезащитные очки.

Свою первую конструкцию по сбору мусора The Ocean Cleanup планирует установить уже в 2018 году.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
00:17
Учительница церковной школы стала звездой порно
22:24
В Тель-Авиве открылся Международный фестиваль Гешер-2017
22:15
В Каннах освистали фильм "Окча" и компанию Netflix
21:53
Иванку Трамп обвинили в "фальшивом феминизме"
21:25
В камере Ольмерта нашли сверхсекретные документы
20:55
ХАМАС посадил в тюрьму салафитов ISIS за обстрелы Израиля
20:36
Палестинцы требуют у Трампа аэропорт и участок Мертвого моря
19:35
Владимир Гройсман предупредил Израиль не верить России
18:59
Правительство Японии позволило императору уйти на пенсию
17:57
Ассанж попросит убежища во Франции
17:57
На Burger King подали в суд за рекламу в концлагере
17:33
В ЦАХАЛе создали взвод женщин-харедим
17:15
Лавров назвал противозаконным удар США по сирийским военным
16:59
Атаковавший полицию Милана ножом может быть джихадистом
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus