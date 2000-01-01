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Хокинг рассказал, почему не стоит искать инопланетян | Фото: Thinkstock20.05 22:32   MIGnews.com

Хокинг рассказал, почему не стоит искать инопланетян

Известный физик-теоретик Стивен Хокинг сообщил, что он не советует людям контактировать с инопланетянами и настоятельно рекомендует остерегаться этого процесса.

По мнению ученого, кроме плачевных последствий такое взаимодействие ни к чему не приведет.

По мнению Хокинга, главным фактором такого его умозаключения является тот факт, что люди могут даже не подозревать, насколько умны инопланетяне и на что они способны.

Высокотехнологичные возможности и расположение новой информацией – это хорошо, безусловно, но станут ли инопланетные существа делиться своими знаниями с обитателями нашей планеты, которые впоследствии могут быть использованы против них – это уже другой вопрос, передает Vladtime.ru.

Более того, люди и инопланетяне могут не найти общий язык и здесь победит высший разум. В случае конфликта, шансов выжить у человека, скорее всего, не будет. Даже если первая такая встреча произойдет гладко, дальнейшее развитие обстоятельств представить невозможно. Малейшее разногласие – и человек может оказаться рабом инопланетян.
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