20.05 22:32 MIGnews.com

Хокинг рассказал, почему не стоит искать инопланетян

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Известный физик-теоретик Стивен Хокинг сообщил, что он не советует людям контактировать с инопланетянами и настоятельно рекомендует остерегаться этого процесса.По мнению ученого, кроме плачевных последствий такое взаимодействие ни к чему не приведет.По мнению Хокинга, главным фактором такого его умозаключения является тот факт, что люди могут даже не подозревать, насколько умны инопланетяне и на что они способны.Высокотехнологичные возможности и расположение новой информацией – это хорошо, безусловно, но станут ли инопланетные существа делиться своими знаниями с обитателями нашей планеты, которые впоследствии могут быть использованы против них – это уже другой вопрос, передает Vladtime.ru.Более того, люди и инопланетяне могут не найти общий язык и здесь победит высший разум. В случае конфликта, шансов выжить у человека, скорее всего, не будет. Даже если первая такая встреча произойдет гладко, дальнейшее развитие обстоятельств представить невозможно. Малейшее разногласие – и человек может оказаться рабом инопланетян.