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Ученые назвали города, которые первыми уйдут под воду | Фото: Thinkstock20.05 04:25   MIGnews.com

Ученые назвали города, которые первыми уйдут под воду

Американские ученые в ходе исследований узнали, какие города ожидает затопление, если повысится уровень мирового океана.

Для того, чтобы это узнать, ученые создали специальную модель, которая показала, что ждет жителей крупных городов в ближайшие 30 – 35 лет. Согласно их данным уже к 2050 году уровень мирового океана повысится на 20 сантиметров, а частота наводнений увеличится в 2 раза.

В итоге крупные мегаполисы, такие как Ванкувер, Сиэтл, Сан-Франциско, Лос-Анджелес и другие города, находящиеся на атлантическом побережье, будут затоплены. Однако самое худшее ожидает жителей Абиджана в Кот-д'Ивуаре и индийских городов Кочин и Мумбаи.
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