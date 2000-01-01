19.04 08:31 MIGnews.com

В Израиле представили летающий автомобиль

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Metro Skyways, дочерняя фирма израильской компании Urban Aeronautics намерена приступить к проектированию и разработке летающего автомобиля с вертикальным взлетом и посадкой Cormorant.Новый проект получил название CityHawk.По словам представителей компании на разработку инновационного автомобиля уйдет около 5 лет. Сообщается, что летающий автомобиль будет использовать запатентованную Urban Aeronautics технологию Fancraft.Отмечается, что CityHawk сможет перевозить до четырех пассажиров и будет оборудован местом для пилота.Кроме этого летающий автомобиль будет оснащен реактивным двигателем. При этом компания стремится разработать его таким образом, чтобы он смог работать на водородном топливе, когда необходимые технологии станут доступными.Как сообщает газета Israel Hayom, летающий автомобиль будет использоваться в военных целях.