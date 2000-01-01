19.04 23:33 MIGnews.com

Ученые установили связь между мозгом и мечтами

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Европейские исследователи пришли к выводу, что увлечение мечтами свойственно людям с более толстой корой головного мозга в определенных местах.Соответствующая статья опубликована в журнале Neuroimage.Ученые утверждают, что мечты, которые рассматриваются как блуждание ума, бывают очень полезными. Например, с помощью "мечтания" мы можем отрепетировать предстоящее событие или заранее продумать решения проблем, которые могут возникнуть.Специалисты подчеркивают, что во время блуждания ума важно, чтобы этот процесс был намеренным.Доктор Йоханнес Гольхерт, один из авторов исследования, пояснил: "Мы обнаружили, что у людей, которые часто целенаправленно позволяют своему уму уйти в мечтания, кора головного мозга более толстая в некоторых префронтальных областях. Более того, мы обнаружили, что у таких людей две основные сети мозга накладываются друг на друга: сеть, которая является активной при фокусировке на информацию из памяти, и лобно-теменная сеть, которая стабилизирует наше внимание".