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Новый дрон ЦАХАЛа построят по модели мухи-вредителя | Фото: gbohne/Flickr19.04 20:15   MIGnews.com

Новый дрон ЦАХАЛа построят по модели мухи-вредителя

Белокрылка – крошечное вредоносное насекомое из отряда Полужесткокрылых размером в 1,5-3 мм – может помочь израильским военным инженерам стабилизировать взлет небольших беспилотных аппаратов.

Исследователей из Тель-Авивского университета заинтересовал метод взлета белокрылок, благодаря которому они сохраняют исключительную устойчивость в воздухе. Эти же самые методы могут использоваться и для беспилотников, заявили ученые на недавней конференции Академии естественных и гуманитарных наук Израиля.

"Прежде чем начать использовать свои крылья для полета, белокрылки совершают мощный "прыжок". Потом во время полета им необходимо прекратить вращение тела, чтобы переориентироваться на взлетающий полет. Они делают это, расширяя концы своих сложенных крыльев, вызывая высокое сопротивление воздуха за телом. Эта аэродинамическая сила стабилизирует взлет и только тогда они расправляют крылья и начинают полет", - говорит сотрудник факультета зоологии Тель-Авивского университета Гал Рибак.

Рибак подчеркивает, что все это происходит менее чем за 12 миллисекунды без обратной связи с нервной системой насекомого.

"Природа дает нам подсказку, как стабилизировать взлет небольших роботизированных летательных аппаратов", - цитирует его Times of Israel.
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