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В космос запущен наноспутник, созданный школьниками Израиля | Фото: Министество науки, технологий и космоса Израиля19.04 15:54   MIGnews.com

В космос запущен наноспутник, созданный школьниками Израиля

Во вторник, 18 апреля, с космического центра NASA им. Кеннеди на мысе Канаверал стартовала ракета "Атлас-5", которая, вместе с которой Израиль внес свою лепту в покорение космоса – ракета вынесет на орбиту крошечный спутник, построенный израильскими старшеклассниками в рамках международного научного проекта.

"Духифат-2" ("Удод-2) стал одним из 28 наноспутников из 23 стран, участвующих в QB50 – программе Евросоюза по изучению термосферы нашей планеты, но он единственный, созданный школьниками. Его задача будет заключаться в изучении плотность плазмы в нижних слоях термосферы (слой атмосферы, находящийся на высоте 85-300 км) и передавать сигналы в научный центр Герцлии, которые будут обрабатывать создавшие его ученики.

Он был построен 80 учениками 8-12 классов из школ Герцлии, Офакима, Йерухама, бедуинского города Хура и поселения Офра. Его вес составляет всего 1,8 кг, а габариты – 20 сантиметров в высоту и 10 сантиметров в ширину. Чтобы достичь таких размеров его конструкция исключает двигатели, вместо которых используется магнитное поле Земли.



Помимо "экоспутников", "Атлас-5" несет и 3,5 тонны груза для астронавтов Международную космическую станцию, к которой он прибудет примерно через два дня. "Духифат-2" и остальные спутники будут выпущены в космос примерно через 6 недель после того.

Запуск ракеты наблюдали вживую 14 студентов из Герцлии и Хуры, которые специально отправились для этого во Флориду.
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