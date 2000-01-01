Выйдет последняя статья Стивена Хокинга

Незадолго до своей смерти гениальный физик и популяризатор науки Стивен Хокинг выложил в сеть свою последнюю статью под названием A Smooth Exit from Eternal Inflation. Как пишет Sunday Times, он посвятил ее возможности существования параллельных вселенных.
Работу Хокинг написал совместно со своим бельгийским коллегой Томасом Хертогом из Левенского католического университета. По информации газеты, статью опубликуют после рецензирования один из "ведущих журналов".
В ней идет речь о математическом аппарате, который теоретически в обозримом будущем можно будет использован для экспериментального доказательства гипотезы множественных вселенных путем отправки новой космической миссии. Цель ее будет заключаться в поиске определенных характеристик микроволнового излучения в космосе.
На данный момент статья находится в архиве электронных препринтов. Последние правки вносились в нее 4 марта, то есть за 10 дней до смерти ученого.