19.02 13:06 MIGnews.com

Ученые имитируют жизнь на Марсе в израильской пустыне

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Шесть ученых и техников "приземлились на Марсе" в одном из удаленных мест Израиля – в пустыне Негев около города Мицпе-Рамон. Участников эксперимента в шутку называют "рамонавтами".Они участвуют в эксперименте под названием D-Mars, первом проекте такого роде в стране. Он представляет собой симуляцию покорения четвертой планеты нашей системы. Речь идет об инициативе Израильского космического агентства (ISA) совместно с министерством науки, технологий и космоса.