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Обнародовано видео использования российских роботов в Сирии 20.01 15:30   MIGnews.com

Обнародовано видео использования российских роботов в Сирии

На ТК "Звезда" показали работу роботехнических комплексов "Сфера" и "Скарабей" в Сирии.

"Скарабей" представляет собой небольшую платформу на четырех колесах, которая управляется с помощью пульта и обладает встроенной функцией видеонаблюдения.

"Сфера" - это шар с четырьмя камерами с микрофоном и передатчиком информации. Данное устройство дает обзор на 360 градусов. Благодаря крепкому корпусу данный робот способен вынести падение с пятиметровой высоты.



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