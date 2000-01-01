20.01 15:30 MIGnews.com

Обнародовано видео использования российских роботов в Сирии

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На ТК "Звезда" показали работу роботехнических комплексов "Сфера" и "Скарабей" в Сирии."Скарабей" представляет собой небольшую платформу на четырех колесах, которая управляется с помощью пульта и обладает встроенной функцией видеонаблюдения."Сфера" - это шар с четырьмя камерами с микрофоном и передатчиком информации. Данное устройство дает обзор на 360 градусов. Благодаря крепкому корпусу данный робот способен вынести падение с пятиметровой высоты.