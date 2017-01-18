19.01 07:41 MIGnews.com

Перехват в космосе: Израиль получил убийцу ракет Arrow-3

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В Израиле официально поставлена на вооружение система противоракетной обороны Arrow-3. Система позволяет сбивать ракеты в внеземном пространстве.Министерство обороны Израиля сообщило о получении системы, разработанной совместно Israel Aerospace Industries и Boeing. Вместе с Arrow-2, стоящим на вооружении с 2000 года, Arrow-3 “существенно снизит вероятность поражения израильской территории ракетами” , говорится в заявлении министерства.Arrow-3 считается наиболее совершенной системой перехвата ракет своего класса в мире.Вместе с Arrow-3 ВВС ЦАХАЛа получили новые компоненты управления и контроля, и модернизированные радары.Arrow-2 спроектирована с целью перехвата ракет в верхних и нижних слоях атмосферы. Arrow-3 будет вылетать во внеземное пространство, где их боеголовки будут отделяться от ракет и превращаться в “камикадзе”, выслеживающие и уничтожающие ракеты противника.Перехваты на такой высоте предназначены для безопасного уничтожения ракет с ядерными, химическими или биологическими боеголовками. В первую очередь подобная угроза, с точки зрения Израиля, исходит от Ирана.Arrow - верхний уровень израильской интегральной системы противоракетной обороны, предназначенной для защиты от ударов ракет разных типов. На нижнем уровне - перехватчик “Железный Купол”, который доказал свою эффективность в ходе летней войны 2014 года с ХАМАСом.Еще одна израильская система - “Праща Давида”, предназначена для перехвата ракет среднего радиуса действия и летящих на небольших высотах. Именно такие ракеты находятся в арсеналах “Хизбаллы”.Выступая на церемонии передачи в войска Arrow-3 Моше Петель, глава управления “Хума” министерства обороны заявил: “Сегодня мы вступаем в новую эру. Сегодня мы передаем ВВС первую батарею Arrow-3, систему, возможности перехвата которой куда выше, и которая работает на расстояниях значительно превышающих все, что у нас было до сих пор”.Командующий системой противовоздушной обороны ВВС генерал Цвика Яхимович заяви: “Я уверен в том, что Arrow-3, вместе с уже существующими системами, и теми, которые появятся в ближайшее время - в первую очередь, “Праща Давида” дадут нам возможность эффективно защищать Государство Израиль”.Боаз Леви, представитель Israel Aerospace Industries заявил: “Мы передали ВВС систему, в состав которой входят несколько перехватчиков, радар, система управления и контроля, которая знает, как перехватывать целый спектр угроз на разных высотах в атмосфере и за ее пределами”.