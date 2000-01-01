19.01 21:59 MIGnews.com

В России появятся "освященные" смартфоны за 1,5 млн рублей

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К православному празднику Крещения в России приготовили выпуск достаточно необычных гаджетов – освященных смартфонов из золота, с бриллиантовыми кнопками и выгравированной на задней панели надписью "Спаси и сохрани".Разработала ноу-хау компания Gresso, а ее маркетинговый директор Инна Щеглова утверждает, что при создании коллекции "православных" смартфонов они исходили из потребностей потенциальных клиентов."Первые заказы мы уже получаем", - уверяет она.И это довольно необычно, ведь, как можно догадаться по материалам, из которых был создан смартфон, стоит он немало, а именно 1,5 млн рублей (более 25 тысяч долларов) за модель с бриллиантовыми кнопками и 380 тысяч рублей (6,4 тысячи долларов) за модель с золотыми кнопками.Гаджеты выйдут в ограниченном количестве – более дорогих будет выпущено 33 экземпляра (в соответствии с возрастом Христа), а "эконом"-варианта - 988 (согласно дате крещения Руси).