19.01 20:30 MIGnews.com

Корейцы продают свои истребители при помощи компьютерных игр

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Южнокорейское оборонное ведомство опозорилось – военных Сеула уличили в использовании "игровых" моделей самолетов на видеопрезентации новой программы по строительству современных боевых истребителей Kai KF-X.Как сообщает издание Korea Times, 10-минутный презентационный ролик, включавший новейшую 3D-графику и реалистичные звуковые эффекты, частично оказался нарезкой из компьютерных игр Battlefield 3 и Ace Combat: Assault Horizon (на представленном видео заимствованные кадры можно видеть с 6:53 по 7:03). Безусловно в остальном к видео не придраться.Отмечается, что стоил обошелся такой плагиат южнокорейским налогоплательщикам также немало - в 40 тыс. долларов.Южнокорейские военные не стали юлить и признали свою ошибку, пообещав изъять видео из всех подвластных им ресурсов. Вину за конфуз они возложили на агентство, чьими услугами они воспользовались для изготовление данного ролика, а то, в свою очередь, выдвинуло встречные обвинения - мол, они разработали лишь сценарий, а к плагиату военные Южной Кореи прибегли уже самостоятельно.На данный момент южнокорейское министерство обороны готовится к судебному процессу - иски подали компании-создатели игр – EA и Namco Bandai. Однако и у покупателей Kai KF-X также есть все шансы отсудить за подобное немалую сумму.