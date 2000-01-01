21.01 06:38 MIGnews.com

В России обезьян начали готовить к полету на Марс

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Научно-исследовательский институт медицинской приматологии (НИИ МП, Сочи) приступил к реализации программы полета обезьян на Марс, сообщил директор НИИ Сергей Орлов.Пока имитация полета будет сделана на Земле – в Центре ядерной физики в Дубне. Там есть возможность имитировать невесомость, космическое излучение, заявил Орлов в интервью агентству Интерфакс.По его словам, сотрудники Федерального государственного бюджетного научного учреждения "НИИМП" получили грант на проведение исследовательских работ. Он напомнил, что программа подготовки обезьян к космическому путешествию реализовывалась в России в 1980-х годах.Между тем несколько лет назад российские ученые говорили, что больше не планируют запускать в космос крупных животных.