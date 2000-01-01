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Робот-журналист опубликовал свою первую статью | Фото: Thinkstock19.01 13:58   MIGnews.com

Робот-журналист опубликовал свою первую статью

В Китае инженеры Пекинского университета разработали уникального робота-журналиста. Робот-корреспондент по имени Сяо Нань уже успел доказать свою работоспособность, опубликовав свою статью в одной из местных газет.

Написанный материал был посвящен буму поездок перед приближающимся китайским Новым годом – Чуньцзе. Отмечается, что на написание статьи объемом в 300 иероглифов у робота ушло около двух секунд.

По словам профессора университета, который занимался разработкой медиа-машины, Сяо Нань способен писать как короткие, так и объемные статьи.

Однако это не означает, что умные технологии в скором времени лишат работы настоящих журналистов. Роботы-корреспонденты все еще не способны проводить интервью и задавать последующие вопросы.

Профессор Ван Сяоцзюнь подчеркнул, что все данные робот воспринимает как единый текст.
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