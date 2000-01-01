19.01 13:58 MIGnews.com

Робот-журналист опубликовал свою первую статью

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В Китае инженеры Пекинского университета разработали уникального робота-журналиста. Робот-корреспондент по имени Сяо Нань уже успел доказать свою работоспособность, опубликовав свою статью в одной из местных газет.Написанный материал был посвящен буму поездок перед приближающимся китайским Новым годом – Чуньцзе. Отмечается, что на написание статьи объемом в 300 иероглифов у робота ушло около двух секунд.По словам профессора университета, который занимался разработкой медиа-машины, Сяо Нань способен писать как короткие, так и объемные статьи.Однако это не означает, что умные технологии в скором времени лишат работы настоящих журналистов. Роботы-корреспонденты все еще не способны проводить интервью и задавать последующие вопросы.Профессор Ван Сяоцзюнь подчеркнул, что все данные робот воспринимает как единый текст.