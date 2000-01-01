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ЦАХАЛ подготовился к мощным кибератакам: прошли испытания | Фото:18.12 22:38   MIGnews.com

ЦАХАЛ подготовился к мощным кибератакам: прошли испытания

Во вторник, 17 декабря, ЦАХАЛ провел учения по киберзащите, имитирующие последствия атаки, заблокировавшей критически важные компьютерные системы.

О результатах сообщает пресс-служба Армии Обороны Израиля.

По словам представителя, это был третий экзамен, устроенный начальником штаба Авивом Кохави. Испытания завершились "сюрпризом".

"Во время учений сотни командных и контрольных компьютерных станций были отключены в подразделениях ЦАХАЛа", – сказано в сообщении.

Учения предназначались для проверки "функционирования армии во время кибератаки и отключения жизненно важных информационных систем". Разработка, управление и реализация учений в режиме реального времени осуществлялась небольшой группой экспертов по технологиям и эксплуатации из Отдела киберкоммуникаций и обороны.

По словам бригадного генерала "Д" по киберобороне, учения являются важной частью концепции киберзащиты ЦАХАЛ и позволяют разрабатывать и изучать средства защиты при борьбе с масштабным киберпреступлением.

Конкретный враг указан не был. Есть вероятность, что им является Иран и проиранские организации, которые работают над созданием передовых возможностей для прорыва заслона кибербезопасности.


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