18.12 22:38 MIGnews.com

ЦАХАЛ подготовился к мощным кибератакам: прошли испытания

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Во вторник, 17 декабря, ЦАХАЛ провел учения по киберзащите, имитирующие последствия атаки, заблокировавшей критически важные компьютерные системы.О результатах сообщает пресс-служба Армии Обороны Израиля.По словам представителя, это был третий экзамен, устроенный начальником штаба Авивом Кохави. Испытания завершились "сюрпризом"."Во время учений сотни командных и контрольных компьютерных станций были отключены в подразделениях ЦАХАЛа", – сказано в сообщении.Учения предназначались для проверки "функционирования армии во время кибератаки и отключения жизненно важных информационных систем". Разработка, управление и реализация учений в режиме реального времени осуществлялась небольшой группой экспертов по технологиям и эксплуатации из Отдела киберкоммуникаций и обороны.По словам бригадного генерала "Д" по киберобороне, учения являются важной частью концепции киберзащиты ЦАХАЛ и позволяют разрабатывать и изучать средства защиты при борьбе с масштабным киберпреступлением.Конкретный враг указан не был. Есть вероятность, что им является Иран и проиранские организации, которые работают над созданием передовых возможностей для прорыва заслона кибербезопасности.