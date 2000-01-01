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Впервые женщины вышли одни в космос: в команде еврейка | Фото:18.10 16:05   MIGnews.com

Впервые женщины вышли одни в космос: в команде еврейка

Первая в мире женская команда астронавтов NASA, в числе которых оказалась еврейка, вышла в открытый космос.

Прямая трансляция ведется на официальном сайте NASA.

Согласно плану, женщины должны провести в космосе около 5-6 часов. Для Кох – это четвертый выход, а Мейр впервые находится за пределами МКС. Исторической эта ситуация является из-за того, что еще ни разу женщины-астронавты не покидали станцию без сопровождения мужчин.

Задачей Кох и Мейр является устранение поломки солнечной сети МКС. Этот блок подключили еще 11 октября, но он не активировался. Из-за этого весь аккумулятор работает с перебоями, но жизни астронавтов на станции ничего не угрожает.

В NASA рассказали, что физически выход в открытый космос — одна из самых сложных задач даже для опытных астронавтов.



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