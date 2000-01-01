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NASA показали удивительные инфракрасные снимки Земли | Фото:19.10 01:25   MIGnews.com

NASA показали удивительные инфракрасные снимки Земли

NASA опубликовала яркие инфракрасные фотографии Земли, на которых запечатлены даже неразличимые человеческим глазом волны электромагнитного спектра.

Ученые из NASA показали как выглядит наша планета в непривычном для человеческого восприятия спектре.

Снимки были сделаны с помощью датчиков, установленных на спутнике Landsat и беспилотников. Специалисты отмечают, что помимо ландшафтов Эфиопии, пустыни Сахара, Антарктиды, атолл Пальмира в Тихом океане и ледников Исландии, на снимках присутствуют волны электромагнитного спектра.

NASA показали удивительные инфракрасные снимки Земли | Фото: AFP

NASA показали удивительные инфракрасные снимки Земли | Фото: AFP


NASA показали удивительные инфракрасные снимки Земли | Фото: AFP


NASA показали удивительные инфракрасные снимки Земли | Фото: AFP



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