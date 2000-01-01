19.10 01:25 MIGnews.com

NASA показали удивительные инфракрасные снимки Земли

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NASA опубликовала яркие инфракрасные фотографии Земли, на которых запечатлены даже неразличимые человеческим глазом волны электромагнитного спектра.Ученые из NASA показали как выглядит наша планета в непривычном для человеческого восприятия спектре.Снимки были сделаны с помощью датчиков, установленных на спутнике Landsat и беспилотников. Специалисты отмечают, что помимо ландшафтов Эфиопии, пустыни Сахара, Антарктиды, атолл Пальмира в Тихом океане и ледников Исландии, на снимках присутствуют волны электромагнитного спектра.