19.10 03:24 MIGnews.com
Китай запустит в космос искусственную Луну
Ученые из Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации (CASC) в 2020 году запустят на орбиту спутник, который будет, как Луна, отражать ночью солнечный свет.
Об этом в четверг, 18 октября сообщает People
, передает Газета.ру
.
Об этой идеи заявил председатель совета директоров "Института исследования микроэлектронной системы космической науки Чэнду" Ву Чуньфэн.
Он отметил, что данная технология должна полностью заменить уличные фонари в Чэнду - китайском мегаполисе с населением в 14 миллионов человек.
Ву отметил, что на спутнике будут установлены огромные зеркала, который будут отражать солнечный свет 24 часа в сутки.
По словам исследователей, искусственная "луна" будет как минимум в 8 раз ярче своего прототипа. Спутник с отражающим покрытием сможет освещать на Земле площадь диаметром от 10 до 80 километров.
Спутник будет находится на орбите Земли на расстоянии 500 км. Яркость его света можно будет регулировать. С Земли он будет выглядеть как звезда, добавил Ву.
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