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Китай запустит в космос искусственную Луну | Фото:19.10 03:24   MIGnews.com

Китай запустит в космос искусственную Луну

Ученые из Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации (CASC) в 2020 году запустят на орбиту спутник, который будет, как Луна, отражать ночью солнечный свет.

Об этом в четверг, 18 октября сообщает People, передает Газета.ру.

Об этой идеи заявил председатель совета директоров "Института исследования микроэлектронной системы космической науки Чэнду" Ву Чуньфэн.

Он отметил, что данная технология должна полностью заменить уличные фонари в Чэнду - китайском мегаполисе с населением в 14 миллионов человек.

Ву отметил, что на спутнике будут установлены огромные зеркала, который будут отражать солнечный свет 24 часа в сутки.

По словам исследователей, искусственная "луна" будет как минимум в 8 раз ярче своего прототипа. Спутник с отражающим покрытием сможет освещать на Земле площадь диаметром от 10 до 80 километров.

Спутник будет находится на орбите Земли на расстоянии 500 км. Яркость его света можно будет регулировать. С Земли он будет выглядеть как звезда, добавил Ву.


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