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В Тель-Авиве откроется центр квантовых исследований | Фото:18.09 12:49   MIGnews.com

В Тель-Авиве откроется центр квантовых исследований

Тель-Авивский университет (TAU) создает центр квантовых исследований, который будет заниматься "одной из самых важных областей исследований нашего времени". Центр квантовой науки и техники был открыт на исследовательском семинаре "От квантовых вычислений до квантовой химии" в воскресенье.

"Квантовая революция стучит в нашу дверь, и многие люди ожидают, что она будет такой же великой и значимой, как промышленные и цифровые революции, полностью преобразующие наши технологии и образ жизни", – сказал ректор TAU профессор Ярон Оз. Центр позволит университету расширить свое присутствие в "этой критической области", сказал он.

США, Китай и европейские страны вкладывают миллиарды долларов в исследовательские центры квантовых технологий. "Прикладные квантовые исследования – это относительно новая область, которая быстро набирает обороты в Израиле и во всем мире, и сейчас самое время приложить достаточно усилий", – сказал Оз.

Новый центр соберет около 20 исследовательских лабораторий с разных факультетов, которые изучают различные аспекты этой области. Главными будут три основные направления: квантовые вычисления и квантовые коммуникации; междисциплинарные исследования, включая вычислительную технику, материалы, датчики, химию, физику и математику; и международные связи с исследовательскими центрами и корпорациями, включая Google, IBM и Microsoft.

Центр также будет набирать новых преподавателей и предлагать стипендии и гранты для студентов.


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