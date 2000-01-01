19.09 00:10 MIGnews.com

Новая программа поможет находить "троллей" в Twitter

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Американские исследователи утверждают, что они разработали программное обеспечение, которое может идентифицировать кибер-хулиганов и троллей в Твиттере с точностью до 90%.Инструмент использует компьютерные программы, называемые сканерами, для сбора сведений со страниц профиля, а также исследует связи между различными учетными записями. После сбора информации алгоритм работает над классификацией твитов, относя некоторые из них к киберзапугиванию или кибер-агрессии.Команда создателей, работающих в Университете Бингемтона в США, сообщила, что программа может помочь найти и удалить оскорбительные аккаунты. Исследование было проведено после того, как группа знаменитостей, политиков и участников кампании обязались не публиковать злостные комментарии, направленные в их адрес.