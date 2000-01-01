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Автономная система дронов против поджигателей Газы 18.07 14:05   MIGnews.com

Автономная система дронов против поджигателей Газы

Израильская армия начал применять автономную систему дронов для уничтожения зажигательных воздушных шаров и змеев, запускаемых из Газы.

Система GOSHAWK , разработанная фирмой из Беэр-Шевы RoboTiCan с помощью оптических сенсоров одного дрона идентифицирует запуск горящего воздушного шара - и затем запускает другой, уничтожающий угрозу. Весь процесс происходит автономно, без вмешательства человека.

Первоначально система создавалась для перехвата квадрокоптеров, но позднее была переделана для борьбы с поджигателями.


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