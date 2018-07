18.07 12:48 MIGnews.com

Израильтяне намерены создать усовершенствованный хлопок

Израильская компания Evogene Ltd., по производству генетических модификаций, объединяет свои усилия с бразильским научным учреждением Instituto Mato-grossense do Algodão, чтобы создать хлопок, который будет стойким к насекомым-вредителям.Об этом в среду, 18 июля сообщает The Times of Israel В рамках заключенной сделки Evogen обязуется определять гены, воздействие на которые поможет сделать растения стойкими к таким распространенным вредителям, как долгоносик хлопковый и совка травяная.Instituto Mato-grossense do Algodão после этого проверит достижения в лабораторных условиях. Если результаты будут удовлетворительными, стороны преступят к переговорам по заключении соглашения о дальнейшем сотрудничестве.Отметим, что хлопок входит в число наиболее значительных товарных культур. Мировое производство оценивается в 30 миллиардов долларов, а Бразилия является четвертым по величине производителем хлопка в мире, говорится в заявлении.Уточняется, что эта информация была обнародована израильской компанией в письме, направленном руководству Тель-Авивской фондовой биржи.