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Twitter добавил возможность записывать голосовые сообщения 19.06 05:38   MIGnews.com

Twitter добавил возможность записывать голосовые сообщения

В Twitter запустили возможность размещать голосовые записи. Теперь твиты можно наговаривать, стараясь уложиться в установленный лимит 140 секунд. Это аналогично видеороликам, а также старым ограничениям на 140 символов, впоследствии увеличенным до 280.

По данным разработчиков, иногда двухсот восьмидесяти знаков недостаточно, и некоторые нюансы разговора могут потеряться при переводе. Потому было запущено тестирование новой функции.

Новшество доступно на iOS, причём развёртывание идёт постепенно. Для записи надо открыть поле для написания твита, тапнуть по иконке со звуковыми волнами слева от камеры. Затем появится фото профиля и кнопка записи.

Данных о появлении новой функции на системе Android пока нет.


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