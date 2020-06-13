Переболевшие COVID-19 рискуют вновь заразиться

Переболевшие смертоносным китайским коронавирусом COVID-19 с высокой вероятностью могут заразиться повторно.
Об этом говорится в исследовании, размещенном в электронной научной библиотеке medRxiv.
В частности, у работников больниц китайского города Ухань, в котором началась эпидемия, практически отсутствуют долгоживущие антитела к коронавирусу.
Речь идет о белках крови, которые нейтрализуют вирусы и другие патогены, попадающие в организм человека извне. Для каждого патогена организм создает специальные антитела, которые остаются в крови некоторое время после выздоровления. Некоторые из них – в частности, иммуноглобулины G, – живут особенно долго, до 12 лет.
"Мы считаем, что после заражения SARS-CoV-2 люди скорее всего не склонны вырабатывать долгоживущие антитела к этому вирусу", – сказано в публикации.
Ученые из Китая и США под руководством Синхуань Вана из Чжуннаньской больницы Уханя пришли к выводу, что отсутствие долгоживущих антител свидетельствует о высокой вероятности нового заражения COVID-19.