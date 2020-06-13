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Переболевшие COVID-19 рискуют вновь заразиться | Фото:19.06 03:44   MIGnews.com

Переболевшие COVID-19 рискуют вновь заразиться

Переболевшие смертоносным китайским коронавирусом COVID-19 с высокой вероятностью могут заразиться повторно.

Об этом говорится в исследовании, размещенном в электронной научной библиотеке medRxiv.

В частности, у работников больниц китайского города Ухань, в котором началась эпидемия, практически отсутствуют долгоживущие антитела к коронавирусу.

Речь идет о белках крови, которые нейтрализуют вирусы и другие патогены, попадающие в организм человека извне. Для каждого патогена организм создает специальные антитела, которые остаются в крови некоторое время после выздоровления. Некоторые из них – в частности, иммуноглобулины G, – живут особенно долго, до 12 лет.

"Мы считаем, что после заражения SARS-CoV-2 люди скорее всего не склонны вырабатывать долгоживущие антитела к этому вирусу", – сказано в публикации.

Ученые из Китая и США под руководством Синхуань Вана из Чжуннаньской больницы Уханя пришли к выводу, что отсутствие долгоживущих антител свидетельствует о высокой вероятности нового заражения COVID-19.


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