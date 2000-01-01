18.06 23:05 MIGnews.com

Huawei планирует отыграться уже в 2021 году

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Основатель Huawei Рен Чжэнфэй (Ren Zhengfei) заявил, что жесткие санкции США в отношении Huawei не помешают дальнейшему росту и процветанию компании.Он признал, что компании придется сократить производство в ближайшие два года, однако затем она вернет утраченные позиции и продолжит наращивать темпы."Мы не думали, что все будет так серьезно. Хоть мы и сделали некоторые приготовления, но мы защитили только сердце… топливный бак и другие второстепенные компоненты оказались уязвимыми. Huawei – это птица, которая не умрет и восстановит свою жизнеспособность в 2021 году", – сказал Рен Чжэнфэй.Согласно новым данным и прогнозу самого основателя Huawei, сокращение в этом году производства уменьшит доход на 30 миллиардов долларов. Доход в нынешнем и следующем году составит около 100 миллиардов долларов. Уже в 2021 году доход вернется к прошлогоднему уровню."После этого шага Huawei станет сильнее и продолжит сотрудничество с американскими компаниями в будущем", – резюмировал Рен Чжэнфэй