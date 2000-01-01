Израильская компания нашла способ взломать любой iPhone
Израильская компания, которая специализируется на помощи правоохранительным органам во взломе мобильных телефонов, объявила, что нашла способ взломать любой iPhone, а также многие телефоны на базе Android.
По данным издания, компания Cellebrite из Петах-Тиквы была той самой, которую ФБР использовало в 2016 году для взлома iPhone стрелка из Сан-Бернардино после того, как Apple отклонила просьбу правительства США встроить черный код в свою защищенную операционную систему.
Объявление от Cellebrite появилось в форме обновления на этой неделе для его веб-сайта, рекламирующего технологию взлома iPhone, названного "Премиум UFED" как "единственное локальное решение для правоохранительных органов, позволяющее разблокировать и извлекать важные улики мобильного телефона из все iOS и Android-устройства высокого класса".
Продукт обеспечивает полное извлечение файловой системы, позволяя, по сути, копировать данные телефона для передачи на компьютер клиента.
В заявлении компании отмечается, что технология позволяет извлекать файловую систему, давая возможность правоохранительным органам получать "доступ к данным сторонних приложений, разговорам в чате, загруженным сообщениям электронной почты, вложениям и удаленному контенту".
"Увеличьте свои шансы найти компромат и доказать ваше дело!" - говорится в рекламе компании.