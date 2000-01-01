18.05 17:08 MIGnews.com

70% цепочек заражения COVID-19 в Израиле ведут в США

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В Израиле проведено первое исследование по выявлению генетического кода случаев коронавируса в Израиле.Генетический код слегка изменяется при передачи инфекции от человека к человеку. Это позволяет исследователям выявить “бар-код” вируса, который помогает определить, откуда распространялся вирус.Самым значительным результатом исследования стало установление того факта, что главным источником заражения в Израиле стали Соединенные Штаты - именно оттуда прослеживаются 70% случаев заболевания коронавирусом.За Соединенными Штатами следует Бельгия - 8%, Франция - 6%, Англия - 5%, Испания, Австралия, Италия, Филиппины и Россия.Характерно, что практически нет случаев заболевания, связанных с Китаем, Южной Кореей или Сингапуром. Пассажиры “лайнера коронавируса” Diamond Princess были доставлены из Японии прямо в изоляцию - и от них никто не заразился.Первые случаи коронавируса в Израиле появились в конце января - и не раньше.Самой большой проблемой с Соединенными Штатами стал тот факт, что запрет на авиационное сообщение с Америкой был введен только через 39 после введения и аналогичного запрета на полеты в Китай. В дополнение к этому, поведение многих вернувшихся из Соединенных Штатов не отвечало стандартам изоляции и часть из них превратилась в “супер-распространителей”. Такие люди - 5% от общего числа зараженных отвечают за 80% случаев инфицирования.Доктор Ади Штерн, проводившая это исследование в Тель-Авивском Университете говорит: “Если мы говорим о будущем - очень важно понять, что необходимо делать при следующей волне. Как только за границей будет зарегистрирована новая вспышка - необходимо немедленно закрыть границы. наш опыт доказал эффективность таких мер”.