19.05 15:11 MIGnews.com

Китай объявил о начале новой углеводородной революции

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О начале добычи нового вида ископаемого материала, который можно использовать в качестве топлива, заявил министр земельных и природных ресурсов Китая Цзян Дамин.Горючим льдом называют гидраты природных газов – кристаллические образования воды и газа под давлением и определённой температурой. И хотя внешне такие "кристаллы" действительно напоминают лед, в одном кубометре "льда" содержится почти 165 кубометров природного газа.Обнаружить уникальный ископаемый материал удалось в 2007 году. Десять лет потребовалось китайским промышленникам и ученым, чтобы построить уникальную станцию добычи – погруженную платформу, находящуюся на удалении 320 километров от берега.С начала мая 2017 года дневная добыча газа из гидратов составляет 16 тысяч кубических метров, и по всем прогнозам дневная добыча будет только расти. Пока эксперты не сообщают, как новый вид ископаемого скажется на удовлетворении потребностей КНР в ресурсах, ведь до сих пор точно не посчитан объем залежей в месторождении "горючего льда".