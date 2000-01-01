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flickr 18.05 14:26   MIGnews.com

ВМС Израиля проводят испытания нового радара ELM-2258 ALPHA

Ракетный корабль Saar 4.5 израильских ВМС проводит оперативные испытания своего нового усовершенствованного радара ELM-2258 ALPHA (Advanced Lightweight Phased Array).

Радарная система была доставлена и установлена израильской компанией Israel Aerospace Industries, которая до конца года установит 2 дополнительных радара ALPHA, в результате чего количество систем, установленных на ракетных кораблях, достигнет 11.

ALPHA ELM-2258 является радиолокационным комплексом, основанным на цифровой технологии AESA от ELTA Systems Ltd., группы и дочерней компании IAI. Он является составной частью боевых систем, установленных на судах.

"Уникальная система позволит повысить оперативные возможности ракетных кораблей ВМС Израиля Saar 4.5 и Saar 5 и станет неотъемлемой частью будущих эксплуатационных возможностей судов", - говорится в сообщении IAI.
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