В Иране запретили Telegram и WhatsApp

Правительство Исламской республики Иран запретило пользоваться иностранными мессенджерами, включая Telegram, WhatsApp и Viber, во всех госучреждениях и учебных заведениях. Об этом 18 апреля сообщило агентство Mehr со ссылкой на канцелярию президента Хасана Рухани.
В то же время, как именно будут наказывать ослушавшихся, не отмечается. Также остается неизвестным, запрещено ли госслужащим пользоваться соцсетями во внерабочее время.
Ранее в среду о своем отказе от Telegram заявил Верховный лидер ИРИ аятолла Али Хаменеи.
"В рамках защиты национальных интересов и борьбы с монополией мессенджера Telegram, канал публикации работ верховного аятоллы Хаменеи с этого момента прекращает свою деятельность в этой соцсети", - говорится в последнем сообщении Хаменеи в Telegram.
Вместо этого приложения он призвал иранцев пользоваться местными мессенджерами Soroush и Gap.
В то же время не сообщается, продолжат ли свою работу пять страниц Али Хаменеи в Twitter. Напомним, что микроблоги, как и соцсеть Facebook, остаются недоступными для рядовых иранцев.
Один из депутатов обещал не позже субботы повсеместно запретить иностранные мессенджеры.
Критики предполагают, что воюя с мессенджерами власти борются с распространением инакомыслия в стране, поскольку, согласно статистике, Telegram пользуются порядка 40% иранцев.