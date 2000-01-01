18.04 17:03 MIGnews.com

В Иране запретили Telegram и WhatsApp

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Правительство Исламской республики Иран запретило пользоваться иностранными мессенджерами, включая Telegram, WhatsApp и Viber, во всех госучреждениях и учебных заведениях. Об этом 18 апреля сообщило агентство Mehr со ссылкой на канцелярию президента Хасана Рухани.В то же время, как именно будут наказывать ослушавшихся, не отмечается. Также остается неизвестным, запрещено ли госслужащим пользоваться соцсетями во внерабочее время.Ранее в среду о своем отказе от Telegram заявил Верховный лидер ИРИ аятолла Али Хаменеи."В рамках защиты национальных интересов и борьбы с монополией мессенджера Telegram, канал публикации работ верховного аятоллы Хаменеи с этого момента прекращает свою деятельность в этой соцсети", - говорится в последнем сообщении Хаменеи в Telegram.Вместо этого приложения он призвал иранцев пользоваться местными мессенджерами Soroush и Gap.В то же время не сообщается, продолжат ли свою работу пять страниц Али Хаменеи в Twitter. Напомним, что микроблоги, как и соцсеть Facebook, остаются недоступными для рядовых иранцев.Один из депутатов обещал не позже субботы повсеместно запретить иностранные мессенджеры.Критики предполагают, что воюя с мессенджерами власти борются с распространением инакомыслия в стране, поскольку, согласно статистике, Telegram пользуются порядка 40% иранцев.