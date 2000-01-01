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В Иране запретили Telegram и WhatsApp | Фото: Eduardo Woo/Flickr18.04 17:03   MIGnews.com

В Иране запретили Telegram и WhatsApp

Правительство Исламской республики Иран запретило пользоваться иностранными мессенджерами, включая Telegram, WhatsApp и Viber, во всех госучреждениях и учебных заведениях. Об этом 18 апреля сообщило агентство Mehr со ссылкой на канцелярию президента Хасана Рухани.

В то же время, как именно будут наказывать ослушавшихся, не отмечается. Также остается неизвестным, запрещено ли госслужащим пользоваться соцсетями во внерабочее время.

Ранее в среду о своем отказе от Telegram заявил Верховный лидер ИРИ аятолла Али Хаменеи.

"В рамках защиты национальных интересов и борьбы с монополией мессенджера Telegram, канал публикации работ верховного аятоллы Хаменеи с этого момента прекращает свою деятельность в этой соцсети", - говорится в последнем сообщении Хаменеи в Telegram.

Вместо этого приложения он призвал иранцев пользоваться местными мессенджерами Soroush и Gap.

В то же время не сообщается, продолжат ли свою работу пять страниц Али Хаменеи в Twitter. Напомним, что микроблоги, как и соцсеть Facebook, остаются недоступными для рядовых иранцев.

Один из депутатов обещал не позже субботы повсеместно запретить иностранные мессенджеры.

Критики предполагают, что воюя с мессенджерами власти борются с распространением инакомыслия в стране, поскольку, согласно статистике, Telegram пользуются порядка 40% иранцев.
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