Создан фермент-мутант, съедающий пластиковые бутылки
Ученые создали мутантный фермент, разлагающий бутылки из пластика на начальные элементы всего за несколько суток.
Находка сможет решить кризис загрязнения – это полная утилизация и уменьшение пластикка в окружающей среде. Исследователи хотят, чтобы фермент разлаживал пластик на составляющие для его же производства. Миру не нужно будет добывать уйму нефти, пишет Guardian.
Профессор Джон Макгихан из Портсмутского университета в Британии рассказал, что два года назад была открыта первая бактерия, развивающаяся естественным образом для переработки пластиковых бутылок в японском городе Сакай.
После чего международная команда переделала фермент, но тесты показали, что они сделали молекулу, которая еще лучше приспособлена для разрушения полиэтилентерефталата.