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Создан фермент-мутант, съедающий пластиковые бутылки 19.04 02:20   MIGnews.com

Создан фермент-мутант, съедающий пластиковые бутылки

Ученые создали мутантный фермент, разлагающий бутылки из пластика на начальные элементы всего за несколько суток.

Находка сможет решить кризис загрязнения – это полная утилизация и уменьшение пластикка в окружающей среде. Исследователи хотят, чтобы фермент разлаживал пластик на составляющие для его же производства. Миру не нужно будет добывать уйму нефти, пишет Guardian.

Профессор Джон Макгихан из Портсмутского университета в Британии рассказал, что два года назад была открыта первая бактерия, развивающаяся естественным образом для переработки пластиковых бутылок в японском городе Сакай.

После чего международная команда переделала фермент, но тесты показали, что они сделали молекулу, которая еще лучше приспособлена для разрушения полиэтилентерефталата.


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