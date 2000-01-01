В Хайфе откроют новый научный центр

Представители организации отмечают, что такой подарок от фонда, основанного в Сан-Франциско, должен укрепить позиции "Техниона" как мирового лидера в сфере квантовой науки и инженерии.
Средства можно будет использовать для открытия нового факультета, создания современной инфраструктуры, финансирования исследований и подготовки нового поколения специалистов в области квантовой механики.
По данным издания, новый центр будет называться "Центр квантовой науки, материи и инженерии имени Хелен Диллер".
Уточняется, что создания центра укрепит взаимовыгодное сотрудничество между учеными из "Техниона" и экспертами, работающими в других научных областях.