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В Хайфе откроют новый научный центр | Фото:18.04 15:11   MIGnews.com

В Хайфе откроют новый научный центр

Американский фонд Helen Diller Family Foundation выделяет Израильскому технологическому институту "Технион" 50 миллионов долларов США на строительство инновационного центра квантовой науки в Хайфе.

Об этом в среду, 18 апреля сообщает The Times of Israel.

Представители организации отмечают, что такой подарок от фонда, основанного в Сан-Франциско, должен укрепить позиции "Техниона" как мирового лидера в сфере квантовой науки и инженерии.

Средства можно будет использовать для открытия нового факультета, создания современной инфраструктуры, финансирования исследований и подготовки нового поколения специалистов в области квантовой механики.

По данным издания, новый центр будет называться "Центр квантовой науки, материи и инженерии имени Хелен Диллер".

Уточняется, что создания центра укрепит взаимовыгодное сотрудничество между учеными из "Техниона" и экспертами, работающими в других научных областях.
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