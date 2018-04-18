В метеорите нашлись алмазы с погибшей планеты

Астероид TC3, который вошел в атмосферу Земли в 2008 году, оставляя за собой след алмазоносных пород, на самом деле принес фрагменты планеты Солнечной системы, которая существовала миллиарды лет назад.
По данным издания, в пустыне Судана ученые подобрали около четырех килограммов обломков метеорита 2008 TC3, который – впервые в истории – удалось заметить еще за день до падения, на подлете к атмосфере Земли, и проследить до самого взрыва на высоте почти 40 километров.
В данный момент исследователи считают, что на ранних этапах эволюции Солнечной системы вокруг Солнца вращалось около ста крупных протопланет, самая маленькая из которых была сравнима с Луной, а наибольшая - с Марсом.
Анализ показал, что погибшее тело относилось к углеродным астероидам редкого типа урейлитов и состояло из графита с включениями алмазных кристаллов.
По словам одного из соавторов исследования, Филиппа Жилле, алмазы, обнаруженные внутри метеорита, состоят из маленьких кристаллов, для образования которых было необходимо сильное давление.
Более того, недавние наблюдения показали, что урейлиты Альмагата Ситта содержат сравнительно большие алмазные зерна, которые могли образоваться только при высоких давлениях внутри протопланеты, и исключили для них остальные гипотезы формирования.
В своей статье исследователи отметили, что они получили "первое убедительное доказательство существования столь большого космического тела, которое с тех пор исчезло".