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Ученые выяснили, какое вино мог пить Иисус | Фото: Thinkstock19.04 04:26   MIGnews.com

Ученые выяснили, какое вино мог пить Иисус

Американский исследователь Патрик Макгаверн из Музея археологии и антропологии Пенсильванского университета сделал предположение о том, какое вино мог пить Иисус Христос.

Ученый утверждает, что около 2 тыс. лет назад в Иерусалиме было распространено концентрированное вино с фруктовыми нотками и специями. В частности, в напиток добавлялись гранат, мандрагора, шафран и корица.

Отмечается, что именно такое вино мог пить Иисус.

Макгаверн пришел к такому мнению, изучая древние сосуды, в которых хранились напитки: характер напитков он определяет по химическому составу образцов, взятых со стенок сосудов, пишет The Independent.
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