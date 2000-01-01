Ученые выяснили, какое вино мог пить Иисус

Американский исследователь Патрик Макгаверн из Музея археологии и антропологии Пенсильванского университета сделал предположение о том, какое вино мог пить Иисус Христос.
Ученый утверждает, что около 2 тыс. лет назад в Иерусалиме было распространено концентрированное вино с фруктовыми нотками и специями. В частности, в напиток добавлялись гранат, мандрагора, шафран и корица.
Отмечается, что именно такое вино мог пить Иисус.
Макгаверн пришел к такому мнению, изучая древние сосуды, в которых хранились напитки: характер напитков он определяет по химическому составу образцов, взятых со стенок сосудов, пишет The Independent.