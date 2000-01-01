Инопланетяне предпочитают общаться с мазохистами

Ученые выяснили, что существа с НЛО предпочитают общаться с людьми-мазохистами. К такому выводу пришли американские исследователи, которые проводили опрос среди тех людей, кто уверяет, что когда-либо имел контакты с инопланетными существами.
Как пишет Polit.info, большинство из тех, кто контактировал с НЛО, имеют отклонения в психике, а некоторые состоят на учете в специальных клиниках для людей, имеющих душевные расстройства. Ученые говорят, что люди рассказывали им о контактах с внеземными цивилизациями, но при этом были рады общению с ними, не испытывая никакого страха.
Кроме того, все эти люди говорили о том, что пришельцы проникали им в организм через глаза и под кожу при помощи неких устройств, но каких-либо доказательств этому не предоставили.