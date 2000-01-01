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Угнанную Tesla нашли по мобильному приложению | Фото: randychiu/Flickr18.03 19:30   MIGnews.com

Угнанную Tesla нашли по мобильному приложению

На этой неделе полиция американского штата Калифорния арестовала некоего Райана Чарльза Бартона, угнавшего электрокар Tesla, который был обнаружен, благодаря мобильному приложению на смартфоне его владельца.

Как сообщает портал PE, 13 марта Бартон ограбил дом в калифорнийском городе Эскондидо. Прихватив ключи от машины, он угнал и ее. Но владелец не растерялся – отследив местоположение своего автомобиля по мобильному приложению, он обнаружил его около торгового центра в соседнем городе Уайлдомар и обратился в правоохранительные органы. Угонщика задержали на одном из шоссе Калифорнии.

29-летнего Бартона арестовали по подозрению в краже со взломом, присвоении и порче чужого имущества. Его поместили в следственный изолятор, назначив за освобождение залог в размере 25 тысяч долларов.

В полиции утверждают, что это уже не первый случай, когда электрокары Tesla возвращают таким образом.
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