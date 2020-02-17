Google свернет проект бесплатного Wi-Fi по всему миру
Компания Google планирует свернуть программу создания станций бесплатного Wi-Fi по всему миру. Причиной такому решению послужило падение цен на мобильный интернет.
Google до конца текущего года планирует закрыть программу Google Station, в рамках которой компанией предоставлялся бесплатный Wi-Fi в общественных местах в развивающихся странах. Об этом сообщает Techcrunch.
О закрытии проекта заявил вице-президент компании Цезарь Сенгупта. Он подчеркнул, что программа помогла выйти в интернет миллионам пользователей, многие из которых до этого никогда не подключались к сети, однако утратила актуальность из-за снижения цен на мобильный интернет.
Помимо этого, Google столкнулся с "постоянно меняющимися техническими требованиями партнеров в разных странах", что препятствовало масштабированию проекта.