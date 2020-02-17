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Google свернет проект бесплатного Wi-Fi по всему миру 19.02 00:23   MIGnews.com

Google свернет проект бесплатного Wi-Fi по всему миру

Компания Google планирует свернуть программу создания станций бесплатного Wi-Fi по всему миру. Причиной такому решению послужило падение цен на мобильный интернет.

Google до конца текущего года планирует закрыть программу Google Station, в рамках которой компанией предоставлялся бесплатный Wi-Fi в общественных местах в развивающихся странах. Об этом сообщает Techcrunch.

О закрытии проекта заявил вице-президент компании Цезарь Сенгупта. Он подчеркнул, что программа помогла выйти в интернет миллионам пользователей, многие из которых до этого никогда не подключались к сети, однако утратила актуальность из-за снижения цен на мобильный интернет.

Помимо этого, Google столкнулся с "постоянно меняющимися техническими требованиями партнеров в разных странах", что препятствовало масштабированию проекта.


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