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NASA показала облака Юпитера | Фото: NASA19.02 01:22   MIGnews.com

NASA показала облака Юпитера

Космическая станция Юнона (Juno) передала на Землю снимок северного пояса облаков Юпитера, сообщается на сайте NASA.

Юнона сфотографировала Юпитер 7 февраля, когда совершала свой 11-й подлет к планете. Снимок сделан с расстояния 8186 км от облаков.

Фото обработал специалист NASA Кэвин М. Гилл. Снимок раскрасили согласно данным, полученным со станции Юнона.

NASA запустило межпланетную станцию Юнона в 2011 году. В 2016 году аппарат достиг Юпитера. Станция питается от солнечных батарей.
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