18.02 23:34 MIGnews.com

SpaceX отменила запуск Falcon 9 за полминуты до старта

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Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с космическим кораблем Dragon с грузом для Международной космической станции отменили за 30 секунд до старта из-за технических проблем в работе двигателя второй ступени.Как объяснил в Twitter владелец компании Илон Маск, все системы работали исправно, однако двигатель в верхней ступени ракеты "вел себя немного странно". По его словам, проблема не помешала бы полету, однако в компании хотят изучить, не является ли она симптомом более серьезных неполадок.Новый запуск состоится на мысе Канаверал в воскресенье.Космический грузовик SpaceX должен доставить на орбиту около 2,5 тонны груза – инструменты и материалы для научных экспериментов. Как сообщили в НАСА накануне старта, экипаж МКС обеспечен достаточным запасом воды и провианта.