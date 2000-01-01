19.01 05:00 MIGnews.com

SpaceX взорвет ракету для проверки безопасности

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Компания SpaceX Илона Маска отложит проверку эффективности системы экстренной эвакуации экипажа с пилотируемого космического корабля Crew Dragon из-за плохой погоды. Об этих планах написало издание New York Times.Испытания перенесли с субботы на воскресенье, на 19 января. Ракета Falcon 9 начнет свою миссия с космодрома во Флориде, США. Через 84 секунды у неё заглушат все двигатели. По идеи разработчиков должна будет сработать система эвакуации для спасения экипажа космического корабля.Crew Dragon в таком случае подключит собственные реактивные двигатели и оттолкнет модуль от места катастрофы, что разрушит и, возможно, взорвет ракету.На высоте 40 километров от Crew Dragon отделится нижняя часть. Она займет вертикальное положение, после чего раскроются парашюты. Спустя десять минут после старта она сядет в Атлантическом океане. Естественно, людей на борту не будет.При успехе испытаний, в начале марта состоится первый пилотируемый полет Crew Dragon. Модуль доставит на МКС американских астронавтов Дугласа Херли и Роберта Бенкена.