18.01 18:51 MIGnews.com

"Для перехвата ракет выбрали самый слабый лазер"

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Радио 103FM опубликовало большое интервью с с Эли Бар-Он, представителем ассоциации “Защита Тыла”.Бар-Он подверг резкой критике недавнее решение военно-политического истеблишмента о начале разработки боевых лазеров для перехвата ракет, дронов и прочих летающих объектов.Бар-Он заявил: “Защита Тыла” работает 13 лет с целью создания системы лазерных ПРО для защиты израильтян от ракет и других воздушных угроз”.Бар-Он объяснил принципы работы и основные преимущества, которые дают лазерные ПРО: “С тем, чтобы перехватить тяжелый летящий объект , вроде ракеты или минометного снаряда необходимо воздействовать на него очень большим количеством энергии, сосредоточенным в одной точке. Есть два способа создания лазерного луча - электрический и химический. Чтобы сбить летящий объект, мы должны достигнуть его на максимально возможном удалении от цели и перехватить его с наибольшей скоростью - с тем, чтобы заняться другими угрозами”.Военный истеблишмент утверждает, что в ближайшие шесть месяцев будет осуществлена серия экспериментов с электрическими лазерами мощностью в несколько сотен киловатт. Они якобы сумеют создать достаточно мощный и качественный луч для того, чтобы сбивать ракеты, снаряды и дроны. Военные говорят, что луч мощностью 300 киловатт сможет сбивать ракеты на расстоянии до 40 километров. Военные также утверждают, что в перспективе, и не очень далекой, будут построены лазеры мощность 1 мегаватт.Бар-Он выразил сильнейшие сомнения в возможности осуществления такого рода проекта: “По моей оценке, в ближайшие пять лет они и не приблизятся к 300 киловаттам. 1 мегаватт не будет достигнут и за двадцать лет. Тот, кто такое сделает, достоин Нобелевской премии. Лучшая экспертиза, лучшее финансирование, лучшие проекты - у США, но они и близко к этому не подошли. У них большие технологические проблемы и они пока не подошли к 100 киловаттам”.Бар-Он также указал на то, что по непонятной причине проект химического лазера - способного вырабатывать луч куда большей мощности, упорно отвергается израильскими военными - несмотря на то, что работающий прототип и контракт на создание системы ПРО мощностью в мегаватт в течение двух лет были готовы еще 13 лет назад.Бар-Он также сказал, что необходима полная интеграция лазерной и кинетической (Железный Купол) ПРО, несмотря на то, что "лазер будет работать 90% времени". Ограничение для лазера является облачная, дождливая и пыльная погода.Преимуществами электрического лазера перед химическим является его большая мобильность и возможность установки на различные сухопутные, воздушные и морские платформы. Все это, однако, становится актуальным только в случае, если реально достигнут”прорыв” в области мощности. Бар-Он говорит, что он не настаивает на отказе от электрического лазера, но на настоящий момент сравнивать электрический и химический лазер -”это все равно, что сравнивать пистолет и гаубицу”. Нужны и то и другое, но для разных целей. Бар-Он настаивает на том, что необходимо заниматься обоими системами, и подозревает, что военные, лишь через 13 лет признававшие необходимость лазерных ПРО сегодня пошли в неверном направлении.