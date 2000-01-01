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Израильские ученые разработали новый способ выявления рака | Фото:17.12 08:56   MIGnews.com

Израильские ученые разработали новый способ выявления рака

Исследователи в медицинском центре Университета Хадасса в Израиле разработали "новый" метод выявления рака щитовидной железы с точностью до 94%. Исследование - во главе с доктором Хагги Мазехом, заведующим отделением общей хирургии, и доктором Идо Бен-Дов, старшим врачом-неврологом, были опубликованы в журнале "Рак, эпидемиология, биомаркеры и профилактика". Щитовидная железа отвечает за обмен веществ, регулирование температуры и многие другие процессы в человеческом теле.

Тем не менее, в щитовидной железе может появиться опухоль. "В некоторых случаях следует проводить биопсию, чтобы определить, является ли опухоль доброкачественной или злокачественной", - сказал доктор.
Биопсия щитовидной железы проводится с использованием процедуры, называемой аспирацией тонкой иглой. Только в 30% случаев результаты теста однозначны, если нет - нужно делать повторно.

Если тест остается безрезультатным, пациенту предоставляется два варианта: купить дорогое, за 3000 долларов, коммерческое молекулярное исследование или пройти частичную или полную операцию по удалению железы.

На первом этапе исследования, проведенного в медицинском центре Университета Хадасса в Эйн-Кереме, у пациентов было взято 274 образца опухолей из щитовидной железы. Исследователи идентифицировали различные выражения микроРНК в злокачественных и доброкачественных узлах щитовидной железы и создали панель микроРНК, с которой они могли бы сравнивать образцы. По его словам, им удалось определить доброкачественная это или злокачественная - с точностью 94%.

"Это прорыв, так как этот уровень точности выше, чем у других коммерческих и дорогих тестов, доступных сегодня на рынке." Сейчас команда ищет финансирование, чтобы иметь возможность увеличить количество образцов, протестированных на их панели микроРНК.


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