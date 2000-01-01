Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











В Китае приняли на вооружение новый авианосец 17.12 17:52   MIGnews.com

В Китае приняли на вооружение новый авианосец

Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая приняли на вооружение второй авианосец, являющийся первым авианосцем собственного производства .

Церемония передачи авианосца военно-морскому ведомству происходила на базе в расположенном на острове Хайнань городе Санья. На ней присутствовал председатель Центрального военного совета Си Цзиньпинь. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение министерства обороны Китая.

Во время церемонии на причале возле нового авианосца выстроились около пяти тысяч военнослужащих ВМС и лиц, участвовавших в постройке судна.

Новому авианосцу было присвоено имя "Шаньдун" и бортовой номер "17".


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:55
Суд отложил рассмотрение вопроса об экстрадиции Пучдемона
19:39
Грузин завез корь в Израиль
16:36
Швейцария может открыть гуманитарный канал в Иран
16:06
Обама: женщины однозначно лучше мужчин
15:44
Доха: О полноценном диалоге с Эр-Риядом говорить пока рано
15:22
Эрдоган решил отправить военную помощь ПНС в Ливию
15:10
Bloomberg оштрафовали на €5 млн за фейковую новость
15:03
Певица Марина Хлебникова неизлечимо больна
14:24
Российские ПРО  бессильны против F-35 в Сирии
14:20
Идлиб: в результате авиаударов РФ убиты 5 гражданских
14:17
Борис Джонсон примет закон против БДС
14:06
Возле Рады прошли стычки между полицией и демонстрантами
14:00
Власти Турции подозревают 260 человек в планировании путча
13:33
Дом ужасов под Гатчиной  
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus