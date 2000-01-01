17.12 17:52 MIGnews.com

В Китае приняли на вооружение новый авианосец

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Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая приняли на вооружение второй авианосец, являющийся первым авианосцем собственного производства .Церемония передачи авианосца военно-морскому ведомству происходила на базе в расположенном на острове Хайнань городе Санья. На ней присутствовал председатель Центрального военного совета Си Цзиньпинь. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение министерства обороны Китая.Во время церемонии на причале возле нового авианосца выстроились около пяти тысяч военнослужащих ВМС и лиц, участвовавших в постройке судна.Новому авианосцу было присвоено имя "Шаньдун" и бортовой номер "17".