17.12 11:34 MIGnews.com

Первое в мире агенство по найму роботов

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Израильский робототехнический стартап SixAI заключил партнерское соглашение с японским филиалом Hondaу, чтобы создать "первое в мире агентство по трудоустройству" для автономных роботов, сообщили компании в понедельник, 16 декабря.Совместное предприятие компаний, MusashiAI, позволит нанимать полностью автономных роботов с искусственным интеллектом, разработанных SixAI, для работы вместе с людьми на промышленных рабочих зонах в соответствии с их потребностями. Промышленные роботы разработаны для строгого выполнения работ и повторяющихся задач.Вместо того, чтобы вкладывать значительные суммы в приобретение роботов, модель MusashiAI "агентство по трудоустройству", которая уже начала свою деятельность, позволяет компаниям нанимать роботов по часам или в соответствии с выполненными задачами."Мы хотим, чтобы люди и компании могли распределять повторяющуюся, но важную работу для рабочих-роботов, в то время как люди сосредоточены на более сложных и увлекательных задачах, где у них есть конкурентное преимущество перед машинами", - сказал основатель и председатель SixAI Ран Полякин."Наше агентство по трудоустройству роботов меняет правила игры. Это обеспечит пропускную способность на рынках, которые борются с доступностью рабочей силы, либо из-за сложности самой работы, либо из-за ценового давления, с которым они сталкиваются. Предлагая почасовые или связанные с заданием ставки заработной платы, наши автономные сотрудники, работающие с роботизированным ИИ, легко планируются и интегрируются в любой производственный поток."Роботы для визуального контроля качества, которые в настоящее время тестируются компанией Musashi Seimitsu с головным офисом Toyohashi, используют искусственный интеллект и передовую оптику для выявления дефектов в производственных линиях."Наше новое партнерство с SixAI позволяет нам шагнуть в будущее", - сказал президент и исполнительный директор Musashi Seimitsu Хироши Оцука. "Наша задача состоит в том, чтобы изменить мир, объединив технологии ИИ с нашей японской технологией производства. Объединение лучших новых технологий ИИ с нашим 80-летним опытом производства сделает это возможным. Это отличный шаг в будущее."