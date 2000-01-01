Израильский старт-ап Space IL планирует высадку на Луну
Старт-ап Space IL вместе с израильской аэрокосмической промышленностью (IAI) сотрудничают в создании первого космического корабля, который будет отправлен на Луну. Это сделает Израиль четвертой страной, совершившей высадку на Луну.
Один из основателей Йонатан Вайнтрауб сказал: "С самого начала мы мечтали вдохновить других на достижение таких целей.”
Вайнтрауб также рассказал, что оригинальная идея возникла в 2010 году, добавив: “Я был увлечен космосом с детства.”