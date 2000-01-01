18.12 07:38 MIGnews.com

Израильский старт-ап Space IL планирует высадку на Луну

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Старт-ап Space IL вместе с израильской аэрокосмической промышленностью (IAI) сотрудничают в создании первого космического корабля, который будет отправлен на Луну. Это сделает Израиль четвертой страной, совершившей высадку на Луну.Один из основателей Йонатан Вайнтрауб сказал: "С самого начала мы мечтали вдохновить других на достижение таких целей.”Вайнтрауб также рассказал, что оригинальная идея возникла в 2010 году, добавив: “Я был увлечен космосом с детства.”